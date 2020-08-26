Чрезвычайное положение в Молдове продлено до 15 сентября

Чрезвычайное положение в Молдове продлено до 15 сентября

Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Таким образом, все ранее введенные ограничения остаются в силе. 

В то же время с 1 сентября будет отменен режим самоизоляции для граждан, пребывающих в Молдову из стран “зеленой” зоны, и возобновится деятельность детских садов и школ.

Члены комиссии призывают всех граждан соблюдать три главных правила: следить за гигиеной рук, сохранять дистанцию в один метр и правильно носить маски в закрытых помещениях и многолюдных местах.

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