Чрезвычайное положение в Молдове может быть продлено ещё на 45 дней

Чрезвычайное положение в Молдове может быть продлено ещё на 45 дней

Предложение по этому поводу было одобрено в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

На этот раз необходимость продления чрезвычайного положения объясняется сохраняющимися рисками с точки зрения снабжения Молдовы энергоресурсами, влияния на область автотранспорта, энергетическую безопасность страны, безопасность границ и управление потоками беженцев.

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