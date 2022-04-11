Чрезвычайное положение в Молдове из-за ситуации на Украине будет продлено

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Правительство обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине, который изначально был введён до 24 апреля. Это в рамках передачи на частном телеканале дала понять Наталья Гаврилица.

– Пока по соседству идёт война, и есть риски нарастания конфликта, что может спровоцировать новые потоки беженцев, думаю, есть необходимость продления режима ЧП. Это придаст больше уверенности гражданам, так как с одной стороны у нас есть инструмент для быстрого принятия решений в лице комиссии по чрезвычайным ситуациям, а с другой у нас остаётся обычный процесс принятия решений в парламенте, – сказала она.

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