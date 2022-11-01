Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлили до 1 декабря

Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлили до 1 декабря

Вадим Красносельский предложил ещё на месяц продлить действие чрезвычайного экономического положения в регионе – до 1 декабря. Причина – ещё большее, чем в октябре, сокращение объёмов поставок природного газа в Приднестровье.

Как отметили на сегодняшнем заседании Совета безопасности, накануне АО «Молдовагаз» уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдовы поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц (2,3 миллиона кубометров в сутки). Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров, и этот объём на треть не покрывал потребность, передаёт novostipmr.com.

Для внутреннего потребления населением, обеспечения социальной инфраструктуры и промышленности Приднестровья необходимо на месяц порядка сотни миллионов кубов газа. Еще 90 миллионов кубометров нужны для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии.

В существующих обстоятельствах будет действовать режим экономии. В первую очередь ограничения коснутся хозяйствующих субъектов.

Напомним, чрезвычайное экономическое положение было введено в Приднестровье 20 октября этого года. Причиной стало падение поставок природного газа в регион.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md