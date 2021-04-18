ЧП в Вадул-луй-Водэ: возле аэродрома разбился легкомоторный самолёт

ЧП в Вадул-луй-Водэ: возле аэродрома разбился легкомоторный самолёт

Инцидент произошёл сегодня. Легкомоторный самолёт потерпел крушение вблизи аэродрома в Вадул-луй-Водэ.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, самолёт упал после того, как поднялся на высоту 200-300 метров. На борту находились два человека, им удалось выбраться из самолёта самостоятельно.  Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли два экипажа спасателей. Взрыва удалось избежать.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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