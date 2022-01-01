ЧП в Тирасполе: в руках у мужчины взорвался фейерверк

ЧП в Тирасполе: в руках у мужчины взорвался фейерверк

29-летний горожанин решил запустить фейерверк во дворе многоэтажки. Разгорячённый алкогольными напитками мужчина забыл о технике безопасности. Пиротехнику, рассчитанную на 6 залпов, держал в руках. Три выстрела вылетели вверх, четвёртый взорвался в пусковой трубе.

В травматологическом отделении РКБ у пациента диагностировали взрывную травму обеих кистей рук. После оказания медпомощи он был отпущен домой, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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