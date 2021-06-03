ЧП в Тирасполе: троллейбус переехал ногу женщине

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Женщина перешла дорогу в неположенном месте, направлялась в сторону остановки. Заметив троллейбус, она стала бежать за ним, но споткнулась о торчащую в бордюрном камне арматуру и упала прямо под заднее колесо.

Водитель электротранспорта попыталась уйти от наезда на пешехода, но сделать это не удалось. В результате троллейбус переехал ногу женщины. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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