ЧП в Тирасполе: троллейбус переехал ногу женщине

ЧП в Тирасполе: троллейбус переехал ногу женщине

Женщина перешла дорогу в неположенном месте, направлялась в сторону остановки. Заметив троллейбус, она стала бежать за ним, но споткнулась о торчащую в бордюрном камне арматуру и упала прямо под заднее колесо.

Водитель электротранспорта попыталась уйти от наезда на пешехода, но сделать это не удалось. В результате троллейбус переехал ногу женщины. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md