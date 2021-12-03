ЧП в Тирасполе: автопогрузчик опрокинулся и насмерть придавил водителя

ЧП в Тирасполе: автопогрузчик опрокинулся и насмерть придавил водителя

Инцидент произошёл на одном из городских предприятий. По словам очевидцев, 69-летний сотрудник управлял автопогрузчиком. В какой-то момент тот опрокинулся и придавил водителя.

Находившиеся рядом люди пытались вытащить пострадавшего, однако мужчина скончался до приезда медиков, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

По факту происшествия назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка.

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