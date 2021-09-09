ЧП в столице: штанга троллейбуса упала на легковушку, водитель госпитализирован (ФОТО)

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Несчастный случай произошёл сегодня утром на улице Константин Негруцци.

Согласно полученным данным, штанговый токоприёмник троллейбуса отошёл от контактной сети и упал на лобовое стекло автомобиля Mitsubishi. Это произошло из-за технической поломки, передаёт deschide.md.

В результате водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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