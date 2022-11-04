ЧП в столице: подвыпившая девушка угрожала спрыгнуть с 7-го этажа

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Инцидент произошел сегодня по улице Измаил, 86. Девушка намеревалась спрыгнуть с балкона на глазах у прохожих. На место прибыли спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

Правоохранители установили, что 23-летняя девушка находилась на балконе квартиры на седьмом этаже. По внешним признакам она была в нетрезвом состоянии, передает unimedia.info.

К счастью, девушку удалось убедить отказаться от своего плана. От госпитализации она отказалась. Девушку отвезли в Инспекторат полиции для выяснения обстоятельств.

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