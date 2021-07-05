ЧП в столице: девушка упала с колеса обозрения

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Несчастный случай произошёл накануне в парке на Ботанике.

По данным полиции, 20-летняя девушка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. На фотографиях с места происшествия видно, что железная ограда, установленная вокруг колеса обозрения, прогнулась в одном месте. Вероятно, девушка упала на неё, передаёт publika.md.

Органы правопорядка устанавливают обстоятельства инцидента.

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