ЧП в Рыбнице: на 7-летнюю девочку рухнула стена заброшенного дома (ФОТО)

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У старого заброшенного дома на улице Окрайная играли дети. Неожиданно рухнула стена здания. Девочка семи лет оказалась под завалами.

Малыши стали звать на помощь. На крики прибежал отец одной из девочек. Разбирать завалы ему помог случайный прохожий, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

“Скорая” доставила пострадавшую в районную больницу. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени, ушиб головы. Врачи-реаниматологи оценивают состояние пациентки как стабильное.

Соседи пояснили, что хозяева давно переехали в Россию. Дом фактически бесхозный. Вероятно, глиняная стена сильно подмокла за время дождей, поэтому произошло обрушение.

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