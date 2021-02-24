ЧП в приграничной зоне: агрессивный пассажир ударил пограничника (ВИДЕО)

ЧП в приграничной зоне: агрессивный пассажир ударил пограничника (ВИДЕО)

Инцидент зарегистрировали накануне на трассе R14, между Сороками и Косэуць.

Патруль Пограничной полиции остановил для проверки автомобиль. После того, как водитель предъявил документы, пассажир начал вести себя агрессивно. В ходе конфликта мужчина ударил пограничника кулаком в лицо.

Как выяснилось, 33-летний житель села Косэуць не впервые нарушает закон. Ранее у мужчины уже были конфликты с представителями Пограничной полиции.

Гражданину грозит штраф от 850 до 1 350 условных единиц, общественные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

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