ЧП в области здравоохранения в Молдове продлено до 18 апреля

ЧП в области здравоохранения в Молдове продлено до 18 апреля

Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.  

– НЧКОЗ объявляет чрезвычайное положение в области здравоохранения на всей территории Республики Молдова с 19 марта до 18 апреля включительно, – отмечается в постановлении комиссии. 

В этот период будут применены и другие ограничения – кроме тех, что действовали ранее. Ознакомиться с ними можно здесь.

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