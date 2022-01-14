ЧП в области здравоохранения в Молдове продлено до 15 марта

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Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в контексте выявленного на территории Республики Молдова штамма коронавируса “омикрон”.

Так, с 17 января въезд в Республику Молдову будет разрешён на основании одного из документов:

сертификата о вакцинации;

ПЦР-теста или экспресс-теста, проведенного за 72 часа и за 48 часов, соответственно, до посадки или въезда в страну (в зависимости от используемого транспорта);

до посадки или въезда в страну (в зависимости от используемого транспорта); медицинского заключения в случае лиц, которые перенесли COVID-19 в период, включающий 15-180 дней (6 месяцев) или подтверждающий документ о наличии антител от COVID-19.

Решение комиссии обусловлено ростом на 77% количества случаев заболевания в первую неделю 2022 года по сравнению с предыдущей неделей, что также привело к переходу муниципия Кишинёв на “оранжевый” уровень эпидемиологической угрозы, передаёт moldpres.md.

В то же время, учитывая высокую заразность штамма “омикрон”, были приняты дополнительные меры защиты. Так, с 17 января в населенных пунктах с “оранжевым” кодом посещение мест общественного питания будет разрешено только на основании сертификата COVID-19 и при 75%-ной заполняемости помещения.

Частные мероприятия (праздничные столы, корпоративные вечеринки, свадьбы, крещения) с участием 25 или более человек будут разрешены только на основании сертификата COVID-19 при “зелёном” и “жёлтом” уровнях. При “оранжевом” и “красном” уровнях правила проведения частных мероприятий не меняются. Так, при “оранжевом” они допускаются только по предъявлению участниками сертификата COVID-19, а при “красном” – запрещены.

Кроме того, с 17 января доступ в Международный аэропорт Кишинёва будет разрешен только пассажирам.

Новое постановление комиссии опубликовано сегодня на сайте правительства. Ознакомиться с документом можно здесь.

Ранее мы сообщали, что в связи с ростом числа заболевших COVID-19 ЧП в области здравоохранения до 15 марта было объявлено в Кишинёве.

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