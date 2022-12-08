ЧП на железной дороге: загорелся поезд Кишинёв-Яссы

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Инцидент произошёл сегодня в первой половине дня в селе Сипотень Каларашского района.

По предварительной информации, поезд стоял на станции, когда огонь охватил моторный отсек. С возгоранием боролись два пожарных расчёта.

Огонь не успел перекинуться на вагоны. Из поезда эвакуировали более 70 человек, пострадавших нет. Причина и обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 33 чрезвычайных ситуациях.

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