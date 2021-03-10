ЧП на трассе: автомобиль загорелся во время движения

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Житель села Ташлык ехал на своём Volkswagen Golf по трассе Тирасполь – Каменка. Во время движения водитель почувствовал запах гари.

Остановив машину, автовладелец начал выяснять причины неприятного запаха. Под панелью магнитолы сначала появился дым, затем – пламя. Водитель попытался самостоятельно справиться с горением с помощью огнетушителя, но не получилось. Он растерялся настолько, что даже не вызвал пожарных. Это сделали очевидцы происшествия. Прибывшие на вызов огнеборцы потушили пожар, но сохранить транспортное средство не удалось.

Сумма ущерба составила 20 тысяч приднестровских рублей. По предварительному заключению специалистов, причиной случившегося стала неисправность электропроводки.

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