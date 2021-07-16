ЧП на рабочем месте: руку мужчины затянуло в комбайн

ЧП на рабочем месте: руку мужчины затянуло в комбайн

Врачи Рыбницкой больницы сообщили в милицию о пациенте с травмой руки. У 53-летнего горожанина были переломы трёх пальцев.

Как выяснилось, телесные повреждения мужчина получил на рабочем месте. Комбайнёр трудился в поле, машина работала с перебоями. Мужчина остановил комбайн и решил исправить неполадку, но не заглушил двигатель. В процессе его руку затянуло под приводной ремень. На помощь поспешил напарник и вызвал “скорую”.

Правоохранители продолжают разбирательство по факту случившегося.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md