ЧП на рабочем месте: руку мужчины затянуло в комбайн

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Врачи Рыбницкой больницы сообщили в милицию о пациенте с травмой руки. У 53-летнего горожанина были переломы трёх пальцев.

Как выяснилось, телесные повреждения мужчина получил на рабочем месте. Комбайнёр трудился в поле, машина работала с перебоями. Мужчина остановил комбайн и решил исправить неполадку, но не заглушил двигатель. В процессе его руку затянуло под приводной ремень. На помощь поспешил напарник и вызвал “скорую”.

Правоохранители продолжают разбирательство по факту случившегося.

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