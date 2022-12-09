ЧП на производстве: рабочий получил перелом черепа в результате падения

ЧП на производстве: рабочий получил перелом черепа в результате падения

В реанимацию был доставлен 56-летний житель Бендер. Медики сообщили в милицию о пациенте с переломом основания черепа.

Правоохранители выяснили: пострадавший работает водителем грузовика на одном из городских автопредприятий. Утром он, как обычно, выгнал свой служебный автомобиль из бокса. Закрывая тяжёлые, мокрые от дождя ворота, поскользнулся и упал в смотровую яму. При падении ударился головой о бетонный пол, пишет mvdpmr.org.

Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, ему проводят интенсивную терапию.

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