ЧП на парковке аэропорта: загорелся автомобиль

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Инцидент произошел сегодня утром. Загорелся автомобиль Volkswagen Pasat, который был припаркован на стоянке Международного аэропорта Кишинева.

На место прибыли сотрудники ГИЧС. Пожар ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь полностью уничтожил транспортное средство, а также частично повредил стоящий рядом автомобиль Honda.

Причина и обстоятельства возгорания выясняются.

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