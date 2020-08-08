ЧП на Кучурганском водохранилище: сгорел автомобиль отдыхающего

ЧП на Кучурганском водохранилище: сгорел автомобиль отдыхающего

Инцидент произошёл несколько дней назад в Днестровске. Возгорание ликвидировали пожарные. Машина выгорела полностью. Материальный ущерб превысил 45 тысяч приднестровских рублей.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 31-летний тираспольчанин приехал на берег Кучурганского водохранилища и припарковал свой автомобиль в районе улицы Лиманной. Сам пошёл купаться. Примерно через полтора часа мужчина услышал хлопок и решил проверить транспортное средство. Когда подошёл ближе, увидел, что машина объята огнём. Пламя перекинулось и на сухую траву.

Причина ЧП устанавливается.

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