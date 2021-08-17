ЧП на дороге: у тираспольчанина на ходу загорелся автомобиль

ЧП на дороге: у тираспольчанина на ходу загорелся автомобиль

В Тирасполе на перекрёстке внезапно остановился Nissan. Как только двигатель машины заглох, из-под капота повалил густой дым.

Владелец авто и проезжавшие мимо очевидцы бросились спасать машину. Сильное пламя в моторном отсеке самостоятельно сбить не удалось: подоспевшие пожарные ликвидировали возгорание.

Моторный отсек и салон выгорели полностью. Специалисты рассматривают несколько причин ЧП: короткое замыкание или разгерметизацию топливной системы, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md