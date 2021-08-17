ЧП на дороге: у тираспольчанина на ходу загорелся автомобиль

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В Тирасполе на перекрёстке внезапно остановился Nissan. Как только двигатель машины заглох, из-под капота повалил густой дым.

Владелец авто и проезжавшие мимо очевидцы бросились спасать машину. Сильное пламя в моторном отсеке самостоятельно сбить не удалось: подоспевшие пожарные ликвидировали возгорание.

Моторный отсек и салон выгорели полностью. Специалисты рассматривают несколько причин ЧП: короткое замыкание или разгерметизацию топливной системы, пишет mvdpmr.org.

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