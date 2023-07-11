ЧП на дороге: у рыбничанина на ходу загорелся автомобиль

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Отец и сын возвращались с рыбалки. Прямо во время движения из-под капота их автомобиля “Фольксваген-Пассат” повалил дым. Мужчины сразу же остановились, заглушили двигатель и с помощью огнетушителя попытались погасить пламя.

Через несколько минут на место происшествия прибыл пожарный расчёт. К этому моменту машина уже была объята пламенем. Спасателям оставалось только полностью ликвидировать огонь.

“Фольксваген” сгорел. Инспектор установил: причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы автомобиля. Пострадавших в результате ЧП нет.

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