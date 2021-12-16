ЧП на Ботанике: в подъезде дома загорелась проводка, жильцов эвакуировали

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Инцидент произошёл накануне вечером на улице Трандафирилор.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли три пожарных расчёта. Из подъезда валил густой дым. Было установлено, что с 1 по 9 этажи горит электропроводка. Из квартир подъезда были эвакуированы 7 человек, в том числе ребёнок. Им грозило отравление угарным газом.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты выясняют причину и обстоятельства возгорания.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 21 чрезвычайной ситуации.

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