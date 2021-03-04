ЧП на Ботанике: автомобиль загорелся во время движения (ВИДЕО)

ЧП на Ботанике: автомобиль загорелся во время движения (ВИДЕО)

В машине находились водитель и пассажир. Они чудом успели выскочить. Инцидент произошёл накануне на бульваре Дечебал.

По данным полиции, автомобиль марки Citroen стоял на светофоре. Водитель ждал, когда загорится зелёный свет. В это время под капотом вспыхнул огонь.

Автовладелец и пассажир выскочили из машины. На место ЧП прибыли сотрудники Национального инспектората общественной безопасности. Пожар потушили, но огонь успел уничтожить транспортное средство полностью, передаёт deschide.md.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за дефекта в газовом оборудовании. Все обстоятельства выясняются.

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