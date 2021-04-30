Чокой выступил на онлайн-заседании глав правительств стран ЕАЭС

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Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой принял сегодня участие во встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая прошла в онлайн-формате. Благодаря Игорю Додону Республика Молдова имеет статус наблюдателя в рамках этой организации.

В своем выступлении глава исполнительной власти подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в использовании статуса наблюдателя для развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений со странами-членами ЕАЭС. Этот интерес продиктован еще и тем, что рынки стран Союза уже являются традиционными для многих молдавских производителей и экспортеров.

– Учитывая, что человечество второй год подряд страдает от катастрофического кризиса в области здравоохранения, сотрудничество, взаимная поддержка и солидарность не только важны, но и необходимы во взаимодействии между нашими народами. Таким образом, участие Молдовы в качестве наблюдателя в ЕАЭС способствует расширению экономических связей, реализации ряда совместных инфраструктурных проектов, увеличению объема взаимной торговли, привлечению инвестиций в сельское хозяйство и цифровизации экономики, – подчеркнул Чокой.

Врио премьера заявил, что, несмотря на все проблемы, созданные пандемией, правительство разрабатывает оптимальные меры для поддержки национальной экономики и преодоления кризиса, направляя свои усилия на реализацию инфраструктурных, транспортных и логистических проектов, а также на создание новых рабочих мест, пишет moldpres.md.

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