Чокой в парламенте: “Это не тотальный локдаун!”. Что будет со школами, рынками и ТЦ (ВИДЕО)

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Правительство не требует прекращения в стране экономической деятельности. Об этом парламентариям заявил врио премьер-министра Аурелиу Чокой, который в ходе заседания законодательного органа предлагает ввести чрезвычайное положение в Молдове.

– Признаю, что пока не обсуждается введение локдауна, но всё будет зависеть от сложности ситуации, – сказал Чокой.

Он также отметил, что дети продолжат учиться дистанционно, пока не будет положительной динамики по коронавирусу. Что касается рынков и торговых центров, их администраторов предупредят: или они соблюдают все предписанные правила, или будут закрыты.

Чокой также рассказал, что, по оценкам специалистов, если не принять срочные меры, число летальных исходов от коронавируса в сутки в Молдове может достигнуть 80-100.

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