Чокой и Лавров провели телефонный разговор

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4 декабря по инициативе молдавской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелием Чокоем. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя.

Было выражено общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, пишет mid.ru.

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