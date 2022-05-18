Члены преступной группировки вымогали деньги у водителей международных рейсов из Молдовы (ВИДЕО)

Члены преступной группировки вымогали деньги у водителей международных рейсов из Молдовы (ВИДЕО)

В ОПГ входили восемь граждан Молдовы. Они вымогали деньги у водителей, совершавших регулярные рейсы за границу на автобусах.

Согласно материалам дела, мошенники требовали еженедельную плату за “крышевание”. Так, в ходе одного из эпизодов в Париже водителя из Молдовы шантажировали и угрожали оружием. В итоге мужчине пришлось отдать налётчикам около 5000 евро.

В результате обысков в домах членов ОПГ правоохранители обнаружили около миллиона леев, драгоценности и иные ценные вещи, полученные в результате преступной деятельности. Четверо членов группировки задержаны, остальные объявлены в международный розыск.

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