Члены Кагульской и Комратской парторганизаций обсудили планы и задачи ПСРМ на новый политический сезон

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Сегодня прошли заседания Кагульской и Комратской партийных организаций, на которых были обсуждены текущая политическая ситуация, а также планы и задачи ПСРМ на новый политический сезон. Об этом сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Он отметил, что команда социалистов продолжает консолидироваться и плотно взаимодействует с представителями местных властей. Напомним, что в команде Партии социалистов более 200 примаров и порядка 20 председателей районов.

– Вместе с партактивами мы обсудили текущие проекты местных властей, вопросы их финансирования, подготовку к предстоящему отопительному сезону. Обратили внимание на отсутствие поддержки со стороны правительства в решении проблем в регионах. Социалисты территориальных организаций выразили поддержку партии в требовании отставки непрофессионального, некомпетентного и откровенно слабого правительства и проведения досрочных парламентских выборов, – подчеркнул Влад Батрынча.

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