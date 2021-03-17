Члены и сторонники ППДП разочарованы поведением Санду: Пока мы протестовали против Плахотнюка, представители ПДС сидели в правительстве (ВИДЕО)

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Бывшие партнёры Майи Санду, члены платформы “Достоинство и правда”, разочарованы поведением и действиями президента. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил депутат ППДП Василе Нэстасе.

– Мы не ожидали этого от нашего естественного партнёра. Мы же были в одном блоке, вместе участвовали в выборах 24 февраля 2019 года. Когда у нас пандемия, люди умирают на улицах, семьями, и мы предлагаем возглавить антикризисное правительство на несколько месяцев, а потом пойти на досрочные выборы, нам говорят: “А откуда вы возьмёте голоса?”. Получается, что с нами вообще не хотят считаться? Это ненормально, мы так не поступаем, – сказал он.

Нэстасе также обратил внимание на то, что Санду нарушила все свои обещания не только по отношению к партнёрам, но и к гражданам.

– Она встречается с судьями – я представляю себе, что было бы, если бы это делал Додон. Говорила, что Додон тратил по 100 тысяч в день, а она расходует столько же. Обещала отдать резиденцию в Кондрице, а теперь передумала. И забор, и остальное. То есть, Гросу можно выдвинуть, а нас, людей, которые ходили на протесты против Плахотнюка, нет? Наши люди, а не от ПДС, сидели в тюрьмах. Мы начали это, ПДС не было на улицах, они были в правительстве. Чем Гросу лучше, чем представитель платформы? – возмутился депутат.

Василе Нэстасе высмеял и так называемые “фильтры” Майи Санду.

– Когда говорят, что в парламенте сидят одни коррупционеры, я задаюсь вопросом – а что через дорогу? СМИ писали, что есть офшорные компании у советников президента, есть много вопросов. Когда молодой человек покупает дом за 400 тысяч евро, я, конечно, рад, но хочу знать – откуда и заплатил ли он налоги?

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