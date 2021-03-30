Членам ПДС закон не писан? СМИ сообщили о вакцинации вне очереди представителей “пропрезидентской” партии

0

В то время как Майя Санду заявляет, что приоритет при вакцинации должен быть отдан врачам, члены команды ПДС, похоже, придерживаются другого мнения.

Как пишет sinteza.org, вице-председатель территориальной организации ПДС в Кантемире Георге Бланару вакцинировался от коронавируса. Об этом активист партии “Действие и солидарность” сам написал в Facebook и даже опубликовал снимок того, как ему ставят прививку. Вакцину получила ещё одна представительница ПДС в Кантемире – Чекир Татьяна. Оба, как пишет источник, являются госслужащими – они работают заместителями начальника Главного управления образования в Кантемире.

Ранее СМИ сообщили, что вне очереди от коронавируса вакцинировались некоторые члены партии Ренато Усатого, а также депутат и ряд представителей ДПМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.