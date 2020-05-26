Члена ОПГ осудят за махинации с ввозом автомобилей (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли схему по продаже автомобилей, незаконно ввезённых в страну.

Было установлено, что в схеме участвовали несколько членов ОПГ, действовавшей в Молдове, Чехии, России и Украине. Один из членов группы, 30-летний житель Каушанского района, был задержан 22 мая. Он обвиняется в попытке зарегистрировать четыре автомобиля на общую сумму 1,6 млн леев.

Согласно преступной схеме, автомобили арендовались у экономического агента из Чехии и впоследствии были ввезены на территорию Молдовы по ложным доверенностям. Молдавские правоохранители связались с чешскими властями, и те сообщили, что машины числятся в розыске.

В итоге мужчину арестовали по обвинению в контрабанде, совершённой организованной преступной группой. Ранее он был осуждён за угон транспортных средств. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, а автомобили подлежат конфискации.

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