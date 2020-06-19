Член команду Санду выступил против традиционных ценностей

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Депутат Парламента Республики Молдова от ПДС, возглавляемой Майей Санду, Дмитрий Алайба выступил с критикой партии, возглавляемой экс-президентом Румынии Траяном Бэсеску, которая выдвинула законопроект об исключении из образовательных программ понятия «гендер» как альтернативы биологическому разделению полов. Как известно, «гендерными» ролями могут обладать не только мужчины и женщины, но и гомосексуалисты, лесбиянки, трансгендеры и т.д.

Как пишет izborsk.md, Алайба назвал законопроект, продвигаемый партией Бэсеску, «пронизанным антиевропейским духом», и выразил сожаление. что партия, возглавляемая экс-президентом Румынии, при котором страна вступила в ЕС, продвигает законопроект, «игнорирующий европейские ценности».

– Мы в Молдове должны бороться с фанатиками, которые распространяют «традиционные ценности», импортируемые прямо из Москвы, — написал Алайба на своей странице в сети Facebook.

По его словам, инициативы, подобные партии Траяна Бэсеску, «льют воду на мельницу Додона».

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