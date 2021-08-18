Чёрный хлеб и минералка

0

Какие продукты содержат больше всего соли

Минздрав вывел 4 критерия здорового образа жизни. Один из них – съедать не больше 5 граммов соли в день.

«АиФ» решила посчитать, сколько соли содержится в продуктах, которые мы едим каждый день.

Критерии здорового образа жизни по версии Минздрава таковы:

не курить;

потреблять 400 г овощей и фруктов в день;

обязательная физическая активность 30 минут в день;

потреблять не более 5 граммов соли в день.

В принципе все пункты совершенно прозрачны и понятны. Но вот соль… С ней нас ожидают сложности. Не так трудно подсчитать, сколько щепоток соли ты положил в еду при приготовлении. Но вот что делать с той солью, которую добавили производители в уже готовые продукты? Ведь соль, как и сахар, содержится в подавляющем количестве купленных в магазине продуктов. Причём отсутствие солёного вкуса не является залогом отсутствия соли, она есть даже в сладостях.

Рассказываем, сколько граммов соли содержится в привычных продуктах.

СЫР

Один из лидеров. Причём много соли практически в любом сыре, даже в малосольном. А уж в выдержанном… Брынза содержит до 1,5 граммов соли на 100 г продукта, пармезан – 1,8 граммов соли. То есть 30-граммовый ломтик на бутерброд даст вам 0,54 грамма соли, а это 10 процентов дневной нормы.

ХЛЕБ

Если считать, сколько соли принесёт один бутерброд, то нужно не забыть про хлеб. Самый солёный – чёрный. В нём содержится 0,5 г в 100 г. Поэтому 30 граммов хлеба дадут 0,15 г соли. Что в сумме с сыром – 13,8% дневной нормы потребления соли.

КОЛБАСА

С колбасой хотя бы понятно, что соли в ней много. Насколько? 8 граммов в сырокопчёной колбасе (в 100 г), до 4 граммов – в варёной. То есть пара бутербродов с толстыми кусочками докторской или 2 – 3 сосиски – и мы достигнем дневной нормы соли.

КОНСЕРВЫ

Тушёнка. Основной консервант для мяса – соль. В банке тушёнки весом до 400 граммов содержится до 6 г соли. И это строго по ГОСТу.

Шпроты. До 2,2 грамма поваренной соли на 100 г продукта могут содержать эти рыбные консервы.

Кабачковая икра. По нормативам содержание соли в 100 граммах икры не должно превышать 1,6%. Если положить на кусочек чёрного хлеба пару столовых ложек, примерно 50 граммов, то получится, что съел 19 % от дневной нормы.

БУЛОЧКИ

Выпечка – один из самых опасных продуктов. Причём солёного вкуса вы не почувствуете, но съедите с одной булочкой или бубликом до 0,5 г соли на 100 г.

СОУСЫ

Про соевый соус понятно. Тут много соли. Но есть соусы сладковатые на вкус, например кетчуп. В нём содержится 1 г соли на 100 грамм. Что довольно много для тех, кто привык поливать картошку и мясо этим соусом. Столько же соли содержится и в майонезе. В соевом соусе – 6 г на 100 г продукта. Утешает только то, что соевого соуса мы едим гораздо меньше, чем кетчупа и майонеза.

КУКУРУЗНЫЕ ХЛОПЬЯ

Один из популярных вариантов для завтрака – кукурузные хлопья, залитые молоком. И они тоже содержат немало соли. Примерно 0,7 г.

ОВОЩНЫЕ СОКИ

Содержание соли в них может быть разным. От 0,5 г до 3,4 г на 100 г сока. Это значит, что в стакане самого солёного томатного сока вы обретёте 6,8 грамма соли. А это 136 процентов дневной нормы.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

У вкусной и полезной лечебной минеральной воды слегка солоноватый привкус. Неудивительно, солей в такой воде содержится от 2 до 10 граммов на литр воды. А бывает и по 12 – 13 граммов в некоторых видах. Так, в «Ессентуки № 17» содержатся 14 г соли. То есть в стакане 200 мл вы получите соли 2,8 грамма.

Мария Тихменева

В тему

Под соусом

Какую пользу и вред таят в себе традиционные заправки

Майонез

Польза. В составе майонеза – растительное масло, яичные желтки, горчица и приправы. А раз так, в соусе имеется витамин Е – главный борец с ранними морщинами и сердечными болезнями и витамин А – хорошее подспорье в борьбе за здоровье кожи и острое зрение.

Майонезу не нужны стабилизаторы и загустители, он долго не портится, поэтому производители не добавляют в соус консерванты.

Вред. Главная опасность, которая подстерегает любителей майонеза, – избыточное количество жира и калорий, ведь в ста граммах классической заправки содержится около 660 ккал. Чтобы не нанести вреда фигуре, лучше ограничиться одной столовой ложкой майонеза в день.

Как выбрать. Первое, на что нужно обратить внимание при покупке майонеза, – его жирность. Майонез может быть высококалорийным с жирностью 55%, среднекалорийным (количество жира – 40–45%) и лёгким – менее 40% жира. Казалось бы, чем меньше калорий, тем лучше. Однако это не совсем так. В лёгких майонезах нередко содержатся трансжиры, которые образуются при переработке жидких растительных жиров в твёрдые. Эти вещества увеличивают уровень вредного холестерина в крови. Поэтому лучше есть обычный, жирный соус, но в разумных дозах.

Посмотрите, что входит в состав майонеза – яйца или яичный порошок. Непорошковые майонезы вкуснее. Иногда производители заменяют яйца соевым белком. От покупки такого майонеза лучше отказаться – его вкус часто оставляет желать лучшего.

Кетчуп

Польза. В кетчупе содержится ликопин – мощный антиоксидант, он защищает организм от преждевременного старения, сердечно-сосудистых заболеваний, служит профилактике рака. Разумеется, ликопин имеется и в свежих томатах, но в кетчупе его больше, ведь на приготовление 100 г соуса уйдёт примерно килограмм помидоров.

Вред. Кетчуп содержит довольно большое количество соли, а её избыток может быть опасен для людей с повышенным давлением и заболеваниями почек.

Как выбрать. Посмотрите, сколько томатной пасты содержится в приглянувшемся соусе. Количество томатной пасты зависит от класса кетчупа. Если на этикетке стоит пометка «экстра» или «премиум», пасты должно быть не менее 40%. В кетчупах «высшей категории» – 30%. Но даже если на этикетке нет никаких особых знаков отличия, количество томатной пасты должно быть не менее 15%.

Лучше выбирать соус в стеклянной таре. Так вы сможете оценить внешний вид кетчупа прямо в магазине. Не стоит отдавать предпочтение слишком жидкому соусу. Если кетчуп легко перетекает из одной части бутылки в другую, скорее всего, в нём слишком много воды или крахмала, а это отражается на его вкусе далеко не самым лучшим образом.

Качественный соус продаётся только в стеклянной таре. В нём не должно быть осадка.

Горчица

Польза. Горчица улучшает аппетит и помогает перевариванию жирной пищи, что делает эту специю отличным дополнением к свиным отбивным или буженине. Эфирные масла горчицы стимулируют защитные силы организма, так что при простуде эта приправа незаменима.

Вред. Отказаться от употребления горчицы стоит лишь тем, у кого есть проблемы с желудком, – слишком острая специя противопоказана при язве и гастрите. И не стоит есть горчицу перед сном – эта приправа может оказывать возбуждающее действие.

Как выбрать. Посмотрите, что указано в составе соуса – горчичный порошок или зёрна. Зерновая горчица полезнее и вкуснее порошковой. Дело в том, что на порошковой горчице производители серьёзно экономят. Из семян выжимают масло, а то, что останется, перерабатывают в порошок. Ценное горчичное масло продают отдельно, а в приправу добавляют более дешёвое подсолнечное. Порошковая горчица более жгучая, но пикантного аромата от неё не учуять ни за что.

Обратите внимание на цвет. Чем светлее горчица, тем меньше она жжётся. Понятное дело, что оценить цвет горчицы можно, только если она упакована в стеклянную банку.

Об остроте приправы говорит и место, где она была произведена. Российская горчица самая злая, европейская и американская намного нежнее.

Александра Борисова