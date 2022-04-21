Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день

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Чистый четверг — один из дней Страстной недели. Верующие соблюдают церковные заветы, чтобы очистить души и привлечь в жизнь благополучие перемены.

В день праздника верующие посещают храмы и церкви, чтобы вознести общие и частные молитвы, обращенные к Господу. После службы священнослужители проводят таинство причастия, на котором отпускают грехи и благословляют на праведную жизнь.

Еще одна традиция Чистого четверга — уборка и мытьё. В прежние времена праздник не обходился без жарко натопленной бани, а в современном мире можно ограничиться душем. В этот день не принято убираться, однако нет запрета на необходимую работу по дому. Стирать, готовить и ухаживать за детьми или пожилыми людьми не возбраняется, передаёт eaomedia.ru.

С Чистого четверга начинают активную подготовку к празднованию Светлой Пасхи: пекут куличи и красят яйца. Начинать работу принято с молитвенного обращения к Высшим Силам. В день Великого четверга соблюдают строгий пост, довольствуясь пищей растительного происхождения и не обработанной огнём.



Чистый четверг — время покаянных молитв, поэтому сегодня нельзя ссориться и конфликтовать. Также в этот день нельзя отказывать в помощи к тем, кто обратился за поддержкой. В день праздника не стоит оставлять незавершенными дела: посуду обязательно перемывают после трапезы, а также завершают иную неутомительную работу.

Под запретом в Чистый четверг остаются увеселительные мероприятия и праздность. День предназначен для покаяния и духовного развития. Считается, что в Чистый четверг нельзя ничего одалживать, чтобы не попрощаться с удачей и благополучной жизнью. В прежние времена хозяйки отказывали даже соседям, если те приходили за щепоткой соли.



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