Чистота во дворах и на улицах: “Большая уборка” в столице продолжается (ФОТО)

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Сегодня во многих столичных дворах, на улицах и в парках навели чистоту в рамках кампании “Большая уборка”.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, претуры организовали мероприятия по уборке в каждом секторе. Кроме того, в течение дня ответственные службы устраняли последствия дождей, прошедших на этой неделе.

Спасибо всем, кто принимает участие в уборке: сотрудникам, жителям столицы, представителям различных структур, военным. “Большая уборка” в городе продолжается. Только от нас зависит, как выглядит Кишинёв сегодня и каждый день. Наш город заслуживает чистоты, а мы являемся примером, – подчеркнул Чебан.

Кампания по уборке продлится до 26 ноября, после чего начнется кампания по посадке деревьев и кустов в столице.

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