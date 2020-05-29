Чистосердечное признание. Что ответил Клименко на высказывание Односталко о Шоре (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Владимир Односталко и муниципальный советник формирования Александр Одинцов сорвали планы партии “Шор”, попытавшейся устроить сегодня акцию протеста перед центральным офисом формирования. Социалисты вышли к организаторам акции и высказали всё, что думают о них.

– Господин посланник вора Шора! Вы врете, это первое. Второе – вы вводите людей в заблуждение. Вы нагло врете, вы издеваетесь, – сказал Односталко, обращаясь к почетному председателю “Шор” Валерию Клименко. – Это правда, – последовал неожиданный ответ последнего.

Момент попал на видео. Ролик Односталко опубликовал на своей странице в соцсети.

– На мои высказывания относительно того, что беглый преступник Шор является вором и лжецом, господин Клименко, представитель этого вора и лжеца, а в данном случае мы все знаем слабость господина Клименко к незаконному строительству (пытался построить 22 этажа в парковой зоне), сегодня в мегафон признался в том, что его шеф действительно вор и преступник. Внимательно просмотрите короткое видео. Чистосердечное признание, – отметил социалист.

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