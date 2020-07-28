Чистка русла реки Бык продолжается: начались работы на следующем участке

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Начаты работы по очистке русла реки Бык на отрезке от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул. Его протяженность составляет 1 километр.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что в проекте предусмотрено углубление русла и удаление одревесневшей растительности, что увеличит скорость течения воды.

– Это часть второго этапа реализации проекта, разработанного проектным институтом Acvaproiect для участка от улицы Михай Витязул до улицы Фередеулуй. Работы начались 2 недели назад с отрезка от улицы Петру Рареш до улицы Фередеулуй. Оттуда было вывезено около 8 тысяч тонн ила, а берега очищены от растительности, – рассказал он.

Работы по очистке русла реки Бык выполняются генеральным подрядчиком АО Feraru-S, назначенным на основании проведенного в 2017 году конкурса, согласно договору на выполнение работ, совместно с МП “Управление капитального строительства”. Стоимость работ составляет около 3,5 млн. леев, деньги предусмотрены в муниципальном бюджете.

– После завершения очистки и углубления русла реки Бык увеличится скорость течения воды при появлении больших потоков воды и, соответственно, будет предотвращено затопление улицы Албишоара в районе моста возле Цирка, – заверил градоначальник.

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