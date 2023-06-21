Чистая прибыль банков Молдовы в январе-мае составила 2 млрд 035,3 млн леев, увеличившись на 604,4 млн леев

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По данным Нацбанка Молдовы, прибыль за 5 месяцев этого года получили все 11 банков страны.

Свыше 1 млрд 734 млн леев (85,2% от общей чистой прибыли) пришлось на долю 4-х банков: Maib, Moldindconbank, Victoriabank и OTP Bank. Ещё примерно 301,3 млн леев чистой прибыли заработали оставшиеся 7 банков. При этом, у 10 банков, получивших прибыль в январе-мае 2023 г., её объемы выросли, в сравнении с тем же периодом 2022 г., а у одного банка она сократилась.

Как следует из данных, представленных Нацбанком, в частности, в январе-мае 2023 г. самую большую чистую прибыль получили: Maib – 558,17 млн леев (в январе-мае 2022 г. – 425,43 млн леев), Moldindconbank – 490,74 млн леев (359,27 млн леев), Victoriabank – 364,37 млн леев (252,97 млн) и OTP Bank – 320,74 млн леев (142,15 млн). Далее по показателю чистой прибыли в январе-мае 2023 г. следуют: ProCreditBank – 75,79 млн леев (в январе-мае 2022 г. – 59,32 млн леев), FinComBank – 68,31 млн леев (42,16 млн леев), BCR Chisinau – 47,66 млн леев (39,8 млн леев), Eximbank – 46,4 млн леев (39,46 млн леев), Energbank – 34,46 млн леев (45,19 млн леев), Comerțbank – 16,69 млн леев (13,23 млн) и EuroCreditBank – 11,94 млн леев (11,93 млн), передаёт infomarket.md.

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