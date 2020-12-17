Число выздоровевших от коронавируса жителей Молдовы выросло за неделю на 15%

Число выздоровевших от коронавируса жителей Молдовы выросло за неделю на 15%

Число новых случаев коронавируса с 7 по 13 декабря выросло на 8,6%. В то же время увеличилось и количество вылечившихся граждан – на 15%. 

За последние 14 дней на 100 тысяч населения регистрировалось по 561 случаю коронавируса. Кишинёв, Бельцы, Единцы и Яловены лидируют по количеству заболевших.

Показатель заражаемости сократился по сравнению с прошлой неделей и составил 1,04. Эксперты отмечают, что это хорошая тенденция, которая указывает на то, что ситуация стабильна и находится под контролем властей.

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