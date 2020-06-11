Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы превысило 6 тысяч

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По состоянию на утро 11 июня число зарегистрированных за всё время в Молдове случаев коронавируса составило 10321. 1060 из них – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступили 72 человека с подозрением на инфекцию.

339 человек находятся в тяжелом состоянии (из которых 23 подключены к аппаратам ИВЛ), 779 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились 6072 человека. Скончались 371. Новых летальных исходов за последние сутки нет.

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