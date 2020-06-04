Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы превысило 5 тысяч

По состоянию на утро 4 июня в Молдове было подтверждено 8795 случаев коронавируса, 1019 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступили 109 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 265 из них находятся в тяжелом состоянии (19 подключены к аппаратам ИВЛ), 648 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений страны были выписаны еще 146 человек. Всего от коронавируса вылечились уже 5009 жителей Молдовы.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще 4 человека: 61-летний мужчина из Штефан-Водэ, 67-летний житель Оргеева, а также 45-летний и 73-летний мужчины из Кишинева. У всех были хронические заболевания. Число летальных исходов достигло 314.