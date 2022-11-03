Число выявленных случаев недекларирования денег в аэропорту Кишинева увеличилось вдвое

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За первые десять месяцев года число выявленных случаев недекларирования денежных средств в Международном аэропорту Кишинева увеличилось на 200%.

По данным Пограничной полиции, в общей сложности было обнаружено 695 709 долларов США, 435 080 евро, 50 000 шекелей, 3,1 млн гривен и 20 000 фунтов стерлингов. Незадекларированные деньги находили в ручной клади, передает moldpres.md.

Пограничная полиция призывает граждан, которые намереваются перевозить денежные суммы, превышающие порог в 10 000 евро, письменно задекларировать валютные ценности таможенным органам Республики Молдова. В противном случае физические лица подлежат административному или уголовному наказанию, а незадекларированные деньги могут быть конфискованы.

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