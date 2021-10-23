Число вакцинированных от коронавируса приднестровцев достигло 108 тысяч

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Иммунизацию от коронавируса завершили 108 056 приднестровцев, или 23,2% населения.

По информации Министерства здравоохранения, за сутки прививки сделали 812 человек. Из них первую дозу препарата получили 318, вторую – 273 приднестровца. Однодозовой Janssen привиты 221 человек, передаёт novostipmr.com.

23 и 24 октября в Приднестровье проходит прививочный марафон. Всех желающих ждут 40 сельских врачебных амбулаторий и 53 фельдшерско-акушерских пункта. При необходимости будут задействованы выездные пункты вакцинации. Готовы к приёму посетителей и городские поликлиники. Прививать будут препаратами Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen. Вакцинироваться в эти дни можно с 8:00 до 17:00 без предварительной записи по месту жительства.

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