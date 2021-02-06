Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных

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Количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за всё время пандемии. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В глобальном смысле число вакцинаций превысило число зарегистрированных случаев заражения, — заявил он.

По словам главы ВОЗ, передаёт rbc.ru, более чем три четверти прививок приходится всего на десять стран. Гебрейесус призвал государства, успешно справляющиеся с вакцинацией, поделиться препаратами с другими странами.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения COVID-19 в мире снизились. По её словам, это произошло за счёт мер, которые применяют страны, для того чтобы прерывать цепочки передачи вируса.

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