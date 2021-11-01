Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов

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Количество умерших от коронавируса в мире превысило отметку в пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Так, на сегодняшний день в мире было зарегистрировано 5 000 425 смертельных случаев, связанных с СOVID-19. При этом число случаев заражения инфекцией превысило 246,7 миллиона, пишет rg.ru.

По данным учёных, наибольшее число смертей зафиксировано в США – более 745 тысяч.

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