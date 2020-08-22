Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 800 000 человек

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 800 000 человек

По состоянию на 22 августа COVID-19 стал причиной смерти более 800 000 человек во всём мире.

Больше всего погибших приходится на США, где скончались более 179 000 человек, передаёт ipn.md. В Бразилии зарегистрировано 113,4 тысяч смертельных исходов, вызванных коронавирусом. В Мексике погибло 59,6 тысяч человек, а в Индии и Великобритании – 55,9 тысяч и 41,4 тысячи соответственно.

Число подтверждённых случаев заболевания по всему миру превысило 23 миллиона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md