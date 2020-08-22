Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 800 000 человек

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По состоянию на 22 августа COVID-19 стал причиной смерти более 800 000 человек во всём мире.

Больше всего погибших приходится на США, где скончались более 179 000 человек, передаёт ipn.md. В Бразилии зарегистрировано 113,4 тысяч смертельных исходов, вызванных коронавирусом. В Мексике погибло 59,6 тысяч человек, а в Индии и Великобритании – 55,9 тысяч и 41,4 тысячи соответственно.

Число подтверждённых случаев заболевания по всему миру превысило 23 миллиона.

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