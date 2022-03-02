Число сторонников “унири” и вступления в НАТО сокращается

Число сторонников “унири” и вступления в НАТО сокращается

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData. 

Так, число сторонников объединения Молдовы с Румынией сократилось почти на 4% по сравнению с январём и составило 34,7%. На 2,7% снизилось количество граждан, желающих вступления РМ в НАТО – до 24,3%.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData с 15 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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