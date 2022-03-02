Число смертей и заражений COVID-19 во всем мире продолжает падать – ВОЗ

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Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 16%, смертность от последствий заболевания – на 10%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 21 по 27 февраля заболеваемость коронавирусом возросла только в регионе западной части Тихого океана (на 32%). Во всех остальных было зафиксировано уменьшение числа случаев заражения. Всего за неделю по всему миру выявили более 10,7 млн случаев заболевания COVID-19, передает swissinfo.ch.

Смертность от коронавируса увеличилась только в регионе западной части Тихого океана (на 22%) и в Восточном Средиземноморье (на 4%). Во всех остальных регионах число смертей упало. В частности, в Африке оно уменьшилось на 59%. В общей сложности за неделю было зафиксировано около 60 тысяч вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии было выявлено более 438,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,9 млн смертей от последствий заболевания.

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